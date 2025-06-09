Когда сам мэтр демонстрирует своё творение, это многое значит. Наверное.

Самая крупная и значительная часть летних игровых презентаций завершилась вчера вечером вместе с Xbox Games Showcase и PC Gaming Show, но её отголоски будут сопровождать нас ещё на протяжении как минимум нескольких дней. Так, сегодня в Сети появился представленный японским геймдизайнером Хидео Кодзимой отрывок игрового процесса Death Stranding 2 On the Beach продолжительностью более двадцати минут.

В рамках этой демонстрации нам показали различные игровые локации, похвастались графическим исполнением новинки, а также рассказали об основных, базовых элементах игрового процесса, которые, по сути, являются эволюционным развитием геймплея первой части Death Stranding.

Активность Кодзимы вполне естественна: до выхода продолжения приключений Сэма Бриджеса осталось чуть больше двух недель — игра станет доступна 26 июня. Пока что только на PlayStation 5, однако логично будет предположить, что спустя несколько месяцев она заглянет и на персональные компьютеры. Ведь с первой частью многие познакомились именно на компьютерах, и приобретать PlayStation 5 ради продолжения, объективно говоря, согласится лишь абсолютное меньшинство геймеров.