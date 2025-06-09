Позитивное известие для ценителей жанра.

За время своего существования серия градостроительных стратегий Anno «побывала» в огромном количестве сеттингов: и в эпоху великих географических открытий, и в колониальную эпоху, и во времена промышленной революции. Даже относительно отдалённое и очень далёкое будущее — и то были затронуты.

У каждого сеттинга есть свои преимущества и каждый из них нацелен на определённую аудиторию, однако сильно далеко в прошлое франшиза всё-таки не уходила. До тех пор, пока в своё время не была анонсирована Anno 117 Pax Romana, действие которой разворачивается во времена наивысшего расцвета Римской империи.

Теперь же Ubisoft официально огласила точную дату выхода проекта. Стать наместником римского императора, управляющим отдельно взятым возводимым с нуля поселением, можно будет уже с 13 ноября текущего года.

Следует отметить, что в плане игрового процесса Anno 117 Pax Romana сразу будет знакома фанатам серии, поскольку фундаментально в геймплее ничего не меняется: нам нужно развивать поселение и удовлетворять потребности его жителей, возводя различные постройки и налаживая длинные производственные цепочки, которыми так славятся стратегии немецкой школы.