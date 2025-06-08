События игры развернутся ещё, по сути, до рождения знакомых нам героев дилогии.

Игровые презентации Microsoft всегда выгодно отличаются от безликих шоу, пришедших на замену мероприятию E3, тем, что на них действительно анонсируют качественные видеоигры, причём в достойных количествах. Вот и в рамках сегодняшнего мероприятия Xbox Games Showcase 2025 представители Microsoft решили с самого же начала ударить из главных орудий, не размениваясь по мелочам.

Так, в первые минуты презентации состоялся анонс приключенческого проекта Resonance A Plague Tale Legacy, информация о котором утекла в Сеть ещё днём ранее. С точки зрения внутренней хронологии серии A Plague Tale новинка является приквелом: её события развернутся за пятнадцать лет до событий оригинальной игры. Как следствие, изменится и её главное действующее лицо, коим станет подающая большие надежды пиратка София, которую мы хорошо помним по дилогии уже как состоявшуюся грозу морей и капитана собственного пиратского корабля.

Дополнительные подробности об игре будут поступать постепенно, тем более что времени на их полное оглашение у разработчиков ещё предостаточно: Resonance A Plague Tale Legacy запланирована к выходу лишь в следующем году, причём, без конкретики. Целевыми платформами значатся ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.