Игровые презентации Microsoft всегда выгодно отличаются от безликих шоу, пришедших на замену мероприятию E3, тем, что на них действительно анонсируют качественные видеоигры, причём в достойных количествах. Вот и в рамках сегодняшнего мероприятия Xbox Games Showcase 2025 представители Microsoft решили с самого же начала ударить из главных орудий, не размениваясь по мелочам.
Так, в первые минуты презентации состоялся анонс приключенческого проекта Resonance A Plague Tale Legacy, информация о котором утекла в Сеть ещё днём ранее. С точки зрения внутренней хронологии серии A Plague Tale новинка является приквелом: её события развернутся за пятнадцать лет до событий оригинальной игры. Как следствие, изменится и её главное действующее лицо, коим станет подающая большие надежды пиратка София, которую мы хорошо помним по дилогии уже как состоявшуюся грозу морей и капитана собственного пиратского корабля.
Дополнительные подробности об игре будут поступать постепенно, тем более что времени на их полное оглашение у разработчиков ещё предостаточно: Resonance A Plague Tale Legacy запланирована к выходу лишь в следующем году, причём, без конкретики. Целевыми платформами значатся ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.