Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Capcom официально представила Resident Evil Requiem
Без занимательных ребусов не обошлось: первые три буквы слова Requiem в подходящем шрифте выглядят, как RE9.

Под самый занавес мероприятия Summer Game Fest 2025 спасти его как таковое была предоставлена возможность компании Capcom. Слухи о том, что в начале лета компания официально анонсирует следующую часть серии Resident Evil, гуляли по Сети давно, и вот сегодня ночью они подтвердились. Встречаем, Resident Evil Requiem, в котором первые три буквы слова Requiem в определённом шрифте можно прочесть, как RE9, что является намёком на то, что перед нами, по сути, девятая часть знаменитой франшизы.

Информации о Resident Evil Requiem пока немного. На данный момент известно, что главной героиней станет сотрудник ФБР Грейс Эшкрофт, расследующая загадочные смерти людей с похожими симптомами и язвами на телах. Руководитель отдела для расследования этого дела направит Эшкрофт в гостиницу, в которой в своё время погибла её мать.

Заявлено большое количество изменений в игровом процессе, позволяющее говорить о Resident Evil Requiem как о своеобразной «новой эпохе» для всей серии.

Насколько эти слова соотносятся с реальностью, будем узнавать постепенно по мере приближения к релизу. А его дата, к слову, уже обозначена: 27 февраля 2026 года на всех актуальных игровых платформах.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#capcom #resident evil requiem
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
54
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
147
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
28
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
9
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
16
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2
Анонс игры 007 First Light о Джеймсе Бонде — скрытая жемчужина State of Play 2025
9
Сэмюэл Беллами – романтическая история о самом богатом пирате, погибшем в шаге от своей мечты
2
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
9

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
03:10
Хватит позориться. Все уже поняли, что ты так себе фанатик, даже в "тихналогиях" любимой конторки не разбираешься нихера.
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Дима
03:02
Ты прав. Они все просто делают бизнес, а на нас ИМ насрать.
В США возобновят программу по созданию гиперзвуковой ракеты ARRW
Дима
02:52
Правильно мыслишь. Сегодня заманивают на золото, а вот уже и появилась птичка, что биткойн надёжнее, Что такое крипта, это пустота, созданная для обхода законов финансовой системы мира. Даже не мыльны...
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
Дима
02:43
Это всё лохотрон, но с шансами, которые уменьшаются у с отдалением от трона. Сегодня даже военно - политические события устраивают для увеличения волатильности на бирже, но немного могут перехватить ...
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
Дима
02:25
Главный актив это власть, сила, подлость... Выживет сильнейший. Просто отберёт воду. В лучшем случае. Это по мотивам сегодняшних реалий.
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
Всеволод Шевченко
02:10
Наш ответ должен быть сильным и решительным: продадим америкосам еще 100 тонн урана, удобрений и редкоземельных металлов.
В США возобновят программу по созданию гиперзвуковой ракеты ARRW
Mallory
01:56
Учитывая что человек похоже вообще не думает что делает, не удивлюсь что его пакетный менеджер предупреждал.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Mallory
01:54
https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/security/ Мне кажется самая мякотка вот тут. Но виноваты конечно токсичные линуксоиды, огранически неспособные признавать проблемы с ток...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Mallory
01:50
"Redis is designed to be accessed by trusted clients inside trusted environments. This means that usually it is not a good idea to expose the Redis instance directly to the internet or, in general, to...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Анна Франскевич
01:40
"надеется, что Nintendo извлекла уроки и применила их при создании Switch 2" Ещё как извлекла. Говорят что теперь на любое малейшее вмешательство консоль блокируется. И это не баг а фича защиты от по...
iFixit снижает оценку ремонтопригодности Nintendo Switch до 4 баллов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем