Без занимательных ребусов не обошлось: первые три буквы слова Requiem в подходящем шрифте выглядят, как RE9.

Под самый занавес мероприятия Summer Game Fest 2025 спасти его как таковое была предоставлена возможность компании Capcom. Слухи о том, что в начале лета компания официально анонсирует следующую часть серии Resident Evil, гуляли по Сети давно, и вот сегодня ночью они подтвердились. Встречаем, Resident Evil Requiem, в котором первые три буквы слова Requiem в определённом шрифте можно прочесть, как RE9, что является намёком на то, что перед нами, по сути, девятая часть знаменитой франшизы.

Информации о Resident Evil Requiem пока немного. На данный момент известно, что главной героиней станет сотрудник ФБР Грейс Эшкрофт, расследующая загадочные смерти людей с похожими симптомами и язвами на телах. Руководитель отдела для расследования этого дела направит Эшкрофт в гостиницу, в которой в своё время погибла её мать.

Заявлено большое количество изменений в игровом процессе, позволяющее говорить о Resident Evil Requiem как о своеобразной «новой эпохе» для всей серии.

Насколько эти слова соотносятся с реальностью, будем узнавать постепенно по мере приближения к релизу. А его дата, к слову, уже обозначена: 27 февраля 2026 года на всех актуальных игровых платформах.