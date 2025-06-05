Вопросы к производительности ремастера имеются.

Несмотря на то, что визуально обновлённая версия The Elder Scrolls IV Oblivion позволила геймерам вспомнить молодость, а тем, кого в своё время графическая составляющая оригинальной игры отторгла, приобщиться к когорте ценителей приключений Чемпиона Сиродила, вопросы к её производительности имеются у всех.

Безусловно, графическая часть в ремастере отвечает требованиям современности, но не до такой степени, чтобы вызывать вопросы относительно производительности. Поэтому разработчики из коллектива Virtuos, которого Bethesda задействовала в создании ремастера, сообщили о том, что тема производительности будет затронута в следующем обновлении.

Пока что разработчики выпустили бета-версию обновления 1.1, которая станет доступна в релизной версии The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered уже 11 июня. В состав данного обновления вошли исправления ошибок в пользовательском интерфейсе, решения проблемы вылетов на рабочий стол, исправления различных геймплейных и системных недочётов, а также исправления ошибок в квестах.

Отметим, что Bethesda традиционно не торопится с выпуском обновлений для своих игр, и обычно основной груз этой работы взваливают на себя самоотверженные фанаты-моддеры.