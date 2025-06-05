Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Второе обновление TES IV Oblivion Remastered будет сосредоточено на улучшении производительности
Вопросы к производительности ремастера имеются.

Несмотря на то, что визуально обновлённая версия The Elder Scrolls IV Oblivion позволила геймерам вспомнить молодость, а тем, кого в своё время графическая составляющая оригинальной игры отторгла, приобщиться к когорте ценителей приключений Чемпиона Сиродила, вопросы к её производительности имеются у всех.

Безусловно, графическая часть в ремастере отвечает требованиям современности, но не до такой степени, чтобы вызывать вопросы относительно производительности. Поэтому разработчики из коллектива Virtuos, которого Bethesda задействовала в создании ремастера, сообщили о том, что тема производительности будет затронута в следующем обновлении.

Пока что разработчики выпустили бета-версию обновления 1.1, которая станет доступна в релизной версии The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered уже 11 июня. В состав данного обновления вошли исправления ошибок в пользовательском интерфейсе, решения проблемы вылетов на рабочий стол, исправления различных геймплейных и системных недочётов, а также исправления ошибок в квестах.

Отметим, что Bethesda традиционно не торопится с выпуском обновлений для своих игр, и обычно основной груз этой работы взваливают на себя самоотверженные фанаты-моддеры.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion #the elder scrolls iv oblivion remastered #the elder scrolls: iv oblivion remastered
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
24
Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
3
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
20
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
15
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
13
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
36
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
7
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
13
Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории
1

Сейчас обсуждают

VAKT
17:59
без xmp профиля найти можно на 3200 - строго jdec стандарта, но редкая и стоит дороже. Я такую покупал для брендового hp своему малому. А там где нет соответствия jdec - появляются xmp на 3200.
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
Zystax
17:59
Да, хотя бы дождаться Super версий, где на 5060 будет 12 ГБ
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
VAKT
17:57
подделок на viper - вагон, ещё больше подделок на fury
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
Алексей Ланин
17:52
Че за наезды? Лучше расскажи кому они интересны и кто в них будет играть?
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
Windmark_
17:47
Посмотрим . У меня провайдер уже даёт полный доступ в трубе . А вот с мегафона приходится использовать костыли .
Глава Минцифры: две трети российского трафика YouTube перешло на отечественные площадки
Windmark_
17:44
И такое происходит во всех сферах , всё , ради распиливания бюджета
Глава Минцифры: две трети российского трафика YouTube перешло на отечественные площадки
Ренбокот
17:41
Не надо ничего покупать, пусть куртка подумает над своим поведением
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
Biggus Dickus
17:40
ты не замерзнешь, ты своими губами согреваешься 2 года
Американский инвестор Стивен Линч заявил о неизбежности возврата Европы к российскому газу
Voldemaar
17:37
У Интола - Лэйки и Коувы. У АМД - Риджи
BenQ представила подсветку для монитора ScreenBar Halo 2
Ренбокот
17:36
Слишком большой промежуток, новому поколению геймеров не зайдет, а старое поколение уже не очень хочет играть, а хочет быстрее умереть от усталости на работе :)
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем