Серия продолжается. Релиз запланирован на следующий год.

Сегодняшнюю ночную презентацию Sony State of Play сложно было назвать полезным времяпрепровождением. Игр, которые заинтересовали бы широкую общественность, было показано буквально несколько штук. В частности, сегодня стало известно, что серия слешеров Nioh будет продолжена, и в следующем году выйдет её триквел, который так и окрестили — Nioh 3.

По сюжету, мы будем играть за самурая Токугаву Иэясу, стремящегося попасть в местный японский военный правящий класс — сёгунат. Чтобы подтвердить своё стремление и показать, что он достоин править, Иэясу предстоит всего-то выполнить одну тривиальную по меркам героев видеоигр задачу: спасти государство от вторжения демонических сил.

Как сообщается, на выбор игроку будет доступно два игровых стиля: самурайский и ниндзя, в зависимости от предпочтений. Самурайский стиль более выверенный и неторопливый, а стиль ниндзя, напротив, подразумевает активное задействование местных особенностей боевой системы.

Когда конкретно в следующем году планируют выпустить новинку, не уточняется. В любом случае, времени на то, чтобы приподнять завесу над этой «тайной», у разработчиков предостаточно.