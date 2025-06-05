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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Состоялся анонс экшена Nioh 3 про отражение демонической угрозы
Серия продолжается. Релиз запланирован на следующий год.

Сегодняшнюю ночную презентацию Sony State of Play сложно было назвать полезным времяпрепровождением. Игр, которые заинтересовали бы широкую общественность, было показано буквально несколько штук. В частности, сегодня стало известно, что серия слешеров Nioh будет продолжена, и в следующем году выйдет её триквел, который так и окрестили — Nioh 3.

По сюжету, мы будем играть за самурая Токугаву Иэясу, стремящегося попасть в местный японский военный правящий класс — сёгунат. Чтобы подтвердить своё стремление и показать, что он достоин править, Иэясу предстоит всего-то выполнить одну тривиальную по меркам героев видеоигр задачу: спасти государство от вторжения демонических сил.

Как сообщается, на выбор игроку будет доступно два игровых стиля: самурайский и ниндзя, в зависимости от предпочтений. Самурайский стиль более выверенный и неторопливый, а стиль ниндзя, напротив, подразумевает активное задействование местных особенностей боевой системы.

Когда конкретно в следующем году планируют выпустить новинку, не уточняется. В любом случае, времени на то, чтобы приподнять завесу над этой «тайной», у разработчиков предостаточно.

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#nioh 3
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