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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise превысили 10 миллионов копий
Темпы продаж сильно уменьшились, но остаются внушительными.

Как говорится, скромность украшает человека или компанию только тогда, когда ему/ей больше нечего о себе сказать. К Capcom это не относится, поэтому всегда, когда есть возможность, компания во всеуслышание трубит о том, что её очередная видеоигра или дополнение к оной демонстрирует высокий уровень продаж.

Сегодня, например, Capcom оповестила общественность о том, что продажи дополнения Sunbreak для экшена Monster Hunter Rise превысило 10 миллионов копий.

Следует отметить, что на достижение этого результата разработчикам потребовалось чуть меньше трёх лет: релиз дополнения Sunbreak состоялся в конце июня 2022 года. Темпы продаж за это время, естественно, радикально сократились, но по-прежнему остаются достаточными для того, чтобы вспоминать о финансовых результатах проекта.

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#capcom #monster hunter rise
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