Темпы продаж сильно уменьшились, но остаются внушительными.

Как говорится, скромность украшает человека или компанию только тогда, когда ему/ей больше нечего о себе сказать. К Capcom это не относится, поэтому всегда, когда есть возможность, компания во всеуслышание трубит о том, что её очередная видеоигра или дополнение к оной демонстрирует высокий уровень продаж.

Сегодня, например, Capcom оповестила общественность о том, что продажи дополнения Sunbreak для экшена Monster Hunter Rise превысило 10 миллионов копий.

Следует отметить, что на достижение этого результата разработчикам потребовалось чуть меньше трёх лет: релиз дополнения Sunbreak состоялся в конце июня 2022 года. Темпы продаж за это время, естественно, радикально сократились, но по-прежнему остаются достаточными для того, чтобы вспоминать о финансовых результатах проекта.