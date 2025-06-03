На достижение этого результата игре потребовалось меньше пяти суток.

Несмотря на то, что пандемия и все связанные с ней ограничения уже давно миновали, резкий случившийся в её период рост игровой индустрии продолжает давать о себе знать. Так, сегодня студия FromSoftware сообщила о том, что её кооперативный экшен Elden Ring Nightreign в духе Dark Souls преодолел отметку в 3,5 миллиона реализованных копий.

Чтобы достичь этого результата, новинке потребовалось четыре полных дня. Как дополнительно отметили разработчики, речь идёт не только о цифровых продажах, но и о поставках физических копий игр. Да, в мире ещё существует пусть и постоянно уменьшающаяся, но всё же доля игроков, предпочитающих «щупать» копии игр вживую.

Напомним, что Elden Ring Nightreign это кооперативный проект, предназначенный для прохождения в составе трёх человек. Поскольку найти двух друзей для прохождения игры гораздо сложнее, чем одного, то в перспективе FromSoftware добавит возможность играть в неё дуэтом. Первый набор дополнительного контента также уже на подходе.