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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Steam вышла демоверсия экшена Hell is Us с высокими системными требованиями
Будет возможность лично оценить, «потянет» его ваш ПК или нет.

Разработчики игр обычно предпочитают либо не выпускать демонстрационные версии своих творений вовсе, либо максимально приближать их к релизу полных версий игр, либо же выпускать их уже после появления основного продукта на свет. Представители студии Rogue Factor с их экшеном от третьего лица Hell is Us решили продемонстрировать уверенность в своём творении и выпустить его «демку» сегодня, за три месяца до полноценного релиза.

В рамках демоверсии будет доступно начало игры, которое можно пройти на нескольких уровнях сложности. В целом Hell is Us посвящён исследованию мира и сражениям с его многочисленными отнюдь не дружелюбными обитателями, порождёнными в результате произошедшей катастрофы, которой так и не удалось найти научное объяснение.

Напомним, что Hell is Us попала в новостные ленты преимущественно за счёт своей высокой требовательности к «начинке» персональных компьютеров. Так, в минимальные системные требования разработчики записали Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 3 3300X и NVIDIA GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX 5600 XT, а в рекомендованные — Intel Core i7-11700K/AMD Ryzen 5 7600 и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/AMD Radeon RX 6750 XT.

Если же пользователь пожелает играть в разрешении выше 1080p, например, в 1440p, то ему при сохранении «рекомендованных» процессоров придётся раскошелиться уже на видеокарты более высокого класса: NVIDIA GeForce RTX 3080 (желательно RTX 3090) или AMD Radeon RX 6800 XT (желательно RX 6900 XT). Таким образом, демоверсия Hell is Us в том числе станет способом узнать, сможет ли ваш компьютер «вытянуть» эту игру или же придётся обойти её стороной.

Полноценный релиз Hell is Us назначен на 4 сентября этого года.

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#nacon #hell is us #rogue factor
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