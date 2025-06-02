Игры между собой достаточно разные.

Американская пенсионерка Ширли Карри, получившая широкую известность в кругу ценителей ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim за счёт её «ламповых» прохождений последней на данный момент одиночной игры данной серии от Bethesda Game Studios, решила частично сменить амплуа. Так, два дня назад на её YouTube-канале появился первый видеоролик из цикла прохождений вышедшего этой весной ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion.

Как сообщила Карри, Oblivion вызывает у неё интерес, хотя по своим механикам он заметно отличается от Skyrim, поэтому в ряде аспектов ей приходится переучиваться. В подобных прохождениях — «Бабушка Скайрим» познакомилась с серией The Elder Scrolls именно в её пятой номерной части — наиболее ценны эмоции человека, впервые увидевшего мир новой игры и до этого не проходивший её в оригинальном виде.

Отметим, что The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered получил высокие пользовательские оценки, причём в значительной степени за счёт использования современного движка Unreal Engine 5, который, в отличие от давно морально и технически устаревшего Creation Engine, в состоянии «переварить» весь объём внесённых в ремастер визуальных изменений.