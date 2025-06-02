У компании Mundfish теперь появилось соответствующее подразделение.

Разработка видеоигр в наши дни — это затратный по всем ресурсам процесс, и далеко не всегда у начинающих коллективов эти ресурсы имеются в своём распоряжении. В таком случае на помощь им приходят издательства, которые вкладывают в разработку свои средства в расчёте на то, что потом вложенные деньги отобьются и начнут приносить прибыль.

Коллектив Mundfish, прославившийся своим экшеном Atomic Heart про альтернативный Советский Союз, решил пойти дальше и попробовать себя в том числе в качестве издателя. Для этого в Mundfish было создано подразделение под названием Powerhouse. В задачах данного подразделения Mundfish видит оказание начинающим студиям не только материальной, но и профессиональной поддержки.

Иными словами, Mundfish Powerhouse представляет себя не только как кошель с золотом, но и как источник ценных знаний для новых поколений игровых девелоперов. Выйдет ли из этого проекта что-нибудь достойное внимания, покажет только время, ну а за Mundfish явно можно порадоваться: успех Atomic Heart позволил им инвестировать в собственное развитие.

Сейчас разработчики также трудятся над сиквелом Atomic Heart, но никаких подробностей данного проекта в Сети пока нет.