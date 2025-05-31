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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Многопользовательский шутер Valorant скоро переведут на движок Unreal Engine 5
Сейчас игровой процесс обеспечивается движком предыдущей, четвёртой версии.

Современный игровой движок Unreal Engine 5 продолжает не только служить основой всё большей части новых видеоигр, но и создавать повод для обновления уже существующих проектов. Так, разработчики многопользовательского геройского шутера Valorant из Riot Games сообщили о том, что приблизительно в конце июля выпустят обновление версии 11.02, главным пунктом изменений в котором станет обновление игрового движка до Unreal Engine 5.

Изначально, напомним, Valorant создавался на движке Unreal Engine 4, возможности которого, очевидно, авторами шутера уже не считаются достаточными для того, чтобы в полной мере реализовать все их задумки.

Помимо обновления движка разработчики трудятся над давно запрашиваемой игроками системой повторов матчей, которая позволит воспроизводить уже состоявшиеся сражения от лица любого игрока.

Теоретически, данная функция позволит геймерам оценивать свои ошибки и не допускать их в дальнейшем. А минимизация собственных ошибок и умение исправлять ошибки напарников — это, как известно, ключ к росту рейтинга в любом соревновательном шутере. Система повторов появится в Valorant позже — в сентябре — вместе с обновлением 11.06.

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#riot games #valorant
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