Позитивное известие для ценителей жанра.

У серии гоночных симуляторов F1 есть одно свойство: регулярно обновляться и выходить в виде игры с новым индексом. F1 25 не могла стать исключением, и вот сегодня все ценители жанра аккурат перед выходными получили возможность виртуально переместиться в гоночный болид Формулы-1.

Пока что показатели «онлайна» F1 25 в Steam оставляют желать лучшего, но торопиться делать выводы по этому поводу не стоит: впереди уик-энд, во время которого новинка ещё нагонит свои статистические результаты.

О чём на данном этапе можно говорить с уверенностью, так это о том, что новая часть серии получила высокие пользовательские оценки. А это значит, что разработчики провели работу над ошибками предыдущей части.