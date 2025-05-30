Неожиданно для всех. Включая, вероятно, самих разработчиков.

Сегодня ночью состоялся релиз кооперативного ролевого боевика Elden Ring Nightreign от студии FromSoftware. Учитывая раскрученный за последние годы бренд Elden Ring, можно было рассчитывать на высокие стартовые показатели новинки, но что они будут настолько высокими, не предполагали, пожалуй, и сами разработчики.

Теперь FromSoftware сообщила о том, что продажи Elden Ring Nightreign превысили два миллиона копий. От себя добавим, что фактически с момента релиза новинки прошло всего пятнадцать часов, так что достигнутый ею результат можно с чистой совестью назвать убедительным.

Своего пикового значения «онлайна» в Steam — 313,5 тысяч пользователей — проект достиг также в момент релиза. Рискнём предположить, что на выходных этот рекорд будет побит.

Elden Ring Nightreign подразумевает прохождение в составе трёх пользователей, хотя технически её можно проходить и в «соло».