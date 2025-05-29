В среднем от четырёх до пяти лет. И это, что называется, в лучшем случае.

Вчера поздним вечером польская компания CD Projekt объявила о переходе новой игры во вселенной Cyberpunk, которой пока присвоен рабочий индекс «2», в стадию препродакшена, означающего самый начальный этап разработки, когда создатели проекта только начинают придумывать мир, персонажей и сюжет. Учитывая, что сиквел по своему масштабу явно не уступит оригинальной Cyberpunk 2077, очевидно, что ждать релиза придётся ещё очень много лет.

И вот соруководитель студии CD Projekt RED Михал Новаковский поделился приблизительными оценками времени, которое потребуется на создание новой игры. По словам Новаковского, в среднем у игр студии с момента перехода в стадию препродакшена до релиза проходит от четырёх до пяти лет.

Безусловно, добавил Новаковский, каждая игра особенная и конкретные сроки их производства разнятся, поэтому ничего более конкретного относительно сроков релиза в студии пока огласить не могут.

Таким образом, продолжение Cyberpunk, если всё пойдёт по плану, выйдет в свет либо в середине 2029-го, либо в середине 2030-го, а в реальности, скорее всего, и того позже. А пока что можно прикинуть, сколько вам самим к тому времени будет лет и сохранится ли у вас интерес к данной франшизе.