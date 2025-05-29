Теперь это единственный способ получить профессиональную русскую локализацию для игр, в которых не удосужились этого сделать штатно.

Русскоязычные локализации видеоигр и раньше за редким исключением оставались прерогативой высокобюджетных проектов, рассчитанных на широкий рынок, но с марта 2022 года ситуация с русскими озвучками игр по известным причинам усугубилась.

В результате большую известность в отечественном геймерском сообществе получил коллектив GamesVoice, профессионально занимающийся локализациями игр и привлекающий для этого хорошо нам всем знакомых актёров.

Одной из лишённых русского дубляжа игр стала яркая RPG Clair Obscur: Expedition 33, и практически сразу после её выхода GamesVoice изъявила желание создать для неё полноценную локализацию. Процесс недешёвый, поэтому студия сразу же огласила сумму в 633 000 рублей, необходимую для реализации проекта. Что ж, на сегодняшний день вся требуемая сумма была собрана, и GamesVoice сообщила о начале работы.

Сколько времени займёт процесс, на данный момент не уточняется. Зато авторы сообщили, что в скором времени продемонстрируют первые результаты своей работы.