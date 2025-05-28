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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Крупное дополнение Bridges & Ports для Cities Skylines II отложили для добавления нового контента
Релиз задержится, но сам продукт будет более полным, чем предполагалось изначально.

У коллектива Colossal Order с их новым градостроительным симулятором Cities Skylines II с самого начала всё не задалось. Причина кроется и в откровенной «сырости» продукта, и в его бедном по сравнению с годами поддерживавшейся первой частью контентном наполнении, и в целом ворохе технических недоработок.

Исправляться у разработчиков получается неубедительно, тем более что авторы Cities Skylines II сообщили о новой задержке выхода крупного дополнения Bridges & Ports. Оценить его нововведения теперь удастся только к концу текущего года, при том, что изначально оно вообще должно было выйти ещё в прошлом году.

Чтобы не огорчать ценителей своего творчества совсем уж сильно, Colossal Order сообщила, что выход дополнения задерживается для того, чтобы внедрить в него запрошенные сообществом по итогам тестирования нововведения и в целом довести его до необходимого уровня качества.

Дополнение Bridges & Ports посвящено развитию прибрежной инфраструктуры, включая строительство портов, складских помещений и различных предприятий, а также наведение мостов через водные преграды. По замыслу разработчиков, аддон внесёт разнообразие и добавит реалистичности в проектирование виртуальных городов.

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#colossal order #cities skylines ii
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