Сами понимаете, для данного проекта это значение заветное и чуть ли не волшебное.

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 к удивлению многих, включая и самих разработчиков из французской студии Sandfall Interactive, привлекла к себе большое внимание игроков и, как следствие, прессы. Сегодня разработчики поделились с общественностью радостным для себя известием, заявив о достижении их проектом значения в 3,3 миллиона проданных копий.

Не скажем ничего откровенно нового, если отметим, что данный показатель, учитывая название игры, для разработчиков имеет важное психологическое и маркетинговое значение. Если добавить сюда также и тот факт, что этот показатель был достигнут спустя 33 дня после релиза Clair Obscur: Expedition 33, то получается прямо-таки магический уровень совпадений.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на всех актуальных платформах, включая и подписной сервис Game Pass, в связи с чем не вполне понятно, на самом деле разработчики говорят о проданных копиях или же о количестве привлечённых в том числе и через подписку пользователей. В любом случае, показатель высокий, да и оценки от игроков подтверждают, что перед нами качественный и детально проработанный продукт.