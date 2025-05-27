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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Доля ПК в цифровых продажах игр Capcom достигла 60%
Старшая игровая платформа постепенно берёт своё.

После того как компьютеры как игровая платформа перестали быть уделом избранных (энтузиастов), их доля в продажах видеоигр постепенно росла. Безусловно, данный процесс неравномерен и отличается в зависимости от конкретного издательства/разработчика, но у Capcom на персональные компьютеры приходится уже 60 % цифровых продаж видеоигр. Соответствующая информация была получена из недавнего финансового отчёта компании.

Как следует из материалов отчёта, за минувший финансовый год Capcom продала в общей сложности 46,73 млн копий различных видеоигр. Из этой суммы на долю ПК приходятся 28,21 млн копий, а на все консоли вместе взятые — 18,51 млн копий.

Необходимо отметить, что доля ПК в продажах игр Capcom постоянно и стремительно растёт. Так, всего четыре года назад на компьютеры приходилось всего 35 % цифровых продаж. Годом ранее доля перевалила за экватор, достигнув 52 %, ну а теперь установилась на отметке в 60 %. Если тенденция сохранится, то в следующем году можно рассчитывать на то, что на ПК будет приходиться уже две трети всех цифровых продаж игр от Capcom.

Многие справедливо вспомнят о том, что игры также продаются на физических носителях, но следует понимать, что число геймеров, предпочитающих неудобные физические носители, с каждым годом постоянно уменьшается. На ПК же и вовсе подавляющее большинство (если не все) давным-давно забыло, как выглядит привод для чтения компакт-дисков, потому что скорость чтения с оных столь же давно уступает скорости загрузки материалов из Сети.

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#capcom #игровая индустрия
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