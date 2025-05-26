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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
S.T.A.L.K.E.R. 2 скоро получит набор инструментов для создания модификаций
С этим делом лучше не затягивать. Ведь интерес к проекту с каждым днём отнюдь не растёт.

Серия S.T.A.L.K.E.R. и пользовательские модификации — это как морковка и горошек в банке, одно без другого уже не воспринимается целостным продуктом. За время существования трилогии серии для неё было выпущено бесчисленное количество модификаций самого разного толка.

Что-то похожее GSC Game World явно желает реализовать и в S.T.A.L.K.E.R. 2. Получится или нет, покажет время, ну а сегодня издание Videogamer со ссылкой на комментарий студии в Discord сообщило о том, что создание официального набора инструментов для пользовательских модификаций для S.T.A.L.K.E.R. 2 уже находится на финишной прямой.

После выпуска этого набора пользователи смогут создавать новых персонажей, оружие и даже целые новые локации. В целом возможности создания модификаций с выходом официального инструментария значительно расширятся.

Следует отметить, что с внедрением инструментов для моддинга лучше не затягивать, поскольку S.T.A.L.K.E.R. 2 сложно назвать игрой, хватающей звёзды с неба, и интерес к ней со временем отнюдь не повышается.

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#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world
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