В Сети по этому поводу уже поползли шутки.

Вышедший на этой неделе набор ремастеров культовой для постсоветского пространства трилогии S.T.A.L.K.E.R. получил крайне низкие пользовательские оценки, связанные как с намеренным и сугубо политизированным решением разработчиков об удалении русского языка, так и с тем, что «улучшенные» версии на поверку оказались сильно забагованными, а изменения в графике приходится искать даже не с лупой, а с электронным микроскопом.

Такое положение дел коллектив GSC Game World не устраивает, хотя и откровенно неясно, чем занимались в студии, выпуская в релиз совершенно к этому неготовый продукт, поэтому разработчики опубликовали сообщение, в котором пообещали работать над улучшением трилогии ремастеров.

А чтобы не быть голословными, сообщили о выходе обновления версии 1.0.1, которое решает проблему вылета игры при её запуске на несоответствующих системным требованиям конфигурациях компьютеров и исправляет наиболее частые ошибки, приводившие к вылетам игры на ПК, Xbox и PlayStation. Также в перечне изменений включены исправления ошибок с сохранениями и пропавшими объектами.

Поскольку ремастеры S.T.A.L.K.E.R. идут с подзаголовком Enhanced Edition («улучшенное издание»), по Сети уже начали гулять заостряющие на этом внимание шутки, дескать, начался процесс улучшения улучшенной версии. Во всей этой отнюдь не смешной истории есть только один позитивный момент: всем, у кого в Steam имеются оригинальные игры серии, ремастеры предоставлены бесплатно, причём вне зависимости от региона учётной записи.