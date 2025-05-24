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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Mortal Kombat 1 объявили о завершении контентной поддержки проекта
Всё хорошее рано или поздно заканчивается. В данном случае, скорее, рано, чем поздно.

Современная видеоигровая промышленность давно уже поставлена на поток, поэтому как только экономическая целесообразность в трате времени на существующий проект подходит к завершению, студии и дающие им команды издательства не задумываясь и без лишних церемоний оставляют текущий проект и переходят к разработке следующей игры.

Так происходит со всеми крупными игровыми франшизами, и Mortal Kombat не исключение. Несколько часов назад студия NetherRealm сообщила об окончании контентной поддержки Mortal Kombat 1 в связи с переходом к работе над следующими проектами.

Технически это означает, что никакого нового контента, связанного с развитием сюжетной линии или с введением в строй новых персонажей, Mortal Kombat 1 получать не будет. Полностью забрасывать игру разработчики пока всё же не станут: для неё продолжат, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, выходить правки баланса и исправления тех или иных недочётов.

Mortal Kombat 1 вышла в середине сентября 2023 года. Так что контентная поддержка игры продолжалась всего 1 год и 8 месяцев.

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#netherrealm studios #mortal kombat 1
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