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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы стратегии Warhammer 40,000 Mechanicus II показали геймплейный трейлер новинки
Релиз состоится в этом году. Данная информация подтверждена, но не снабжена подробностями.

Как мы уже отмечали, за последние годы игр во вселенной Warhammer 40,000 расплодилось столь большое количество, что в них путаются уже даже те, кто связали с видеоиграми свою профессиональную деятельность. В рамках мероприятия Warhammer Skull Showcase 2025 разработчики не только анонсировали новые игры данной серии, но и презентовали ремастеры старых и новые детали уже анонсированных проектов.

В число последней категории входит публикация коллективом Bulwark Studios свежего геймплейного трейлера грядущей стратегии с элементами тактики Warhammer 40,000 Mechanicus II. Сам видеоролик достаточно короткий, но позволяет сделать определённые выводы относительно данного творения.

Напомним, что Warhammer 40,000 Mechanicus II продолжает данную подсерию, посвящённую технократической организации «Адептус Механикус» Империума человечества. В продолжении мы помимо представителей «Адептус» сможем также играть и за представителей Некрона.

В вышеуказанном ролике Bulwark подтвердила, что релиз Warhammer 40,000 Mechanicus II состоится в текущем году на актуальных платформах, но не уточнила, когда конкретно это произойдёт.

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#warhammer 40 #bulwark studios #000 mechanicus 2 #000 mechanicus ii
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