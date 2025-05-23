Об этом сообщают источники издания Mp1st.

По франшизе BioShock уже очень давно не выходило ничего откровенно нового. Вероятно, в издательстве 2K Games тоже пришли к такому несложному выводу, поскольку источники издания Mp1st сообщили о подготовке издательством к некоему анонсу, связанному с данной культовой серией.

Конкретных подробностей в распоряжении издания нет, имеются только раздобытые инсайдерами сведения о фигурирующем в возможном анонсе подводном городе Восторг (Rapture), в котором разворачивалось действие двух первоначальных игр серии BioShock. В связи с этим примерно с равной вероятностью можно предположить, что будущий анонс, если он действительно состоится, будет посвящён либо ремейку культовой игры, либо полностью новому проекту в старом сеттинге.

В пользу версии с ремейком можно отнести появившуюся ещё в далёком 2021 году утечку от NVIDIA, в которой содержалось упоминание ремастера BioShock, включающего в себя применение технологии трассировки лучей. На сегодняшний день этот проект так и не был анонсирован, да и его существование пока не подтверждается даже на уровне слухов и утечек.