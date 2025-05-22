Подробностей о нём, впрочем, нет. Совсем.

Шутер Atomfall с элементами выживания стал самым успешным проектом от студии Rebellion, и разработчики не теряют времени зря, пользуясь тем, что их продукт сохраняет живой интерес публики. Так, состоялся анонс сюжетного дополнения Wicked Isle, релиз которого запланирован на 3 июня.

Что до подробностей дополнения, то их пока так мало, что найти их не поможет даже микроскоп. Известно лишь, что игроков ждёт новая локация, куда нас доставит местный лодочник. А уж с какой целью главный герой отправился на остров, узнаем, судя по всему, через полторы недели.

Напомним, что Atomfall вышла в конце марта текущего года и очень быстро достигла значения в два миллиона привлечённых пользователей. Здесь, впрочем, сразу необходимо оговорить тот немаловажный момент, что Atomfall доступна по подписке Game Pass, которая и обеспечила проекту львиную долю пользователей. Информацией о непосредственно продажах Rebellion пока не делилась, а, значит, говорить там особо не о чем.