Сами классы, впрочем, будут, и они будут получать преимущества при использовании свойственного ему вооружения.

Классовая принадлежность бойцов в играх серии Battlefield исторически подразумевала ограничения на доступные им вооружения. Так, например, в культовой Battlefield 3 специализированным оружием штурмовика были автоматы, инженер виртуозно владел карабином, разведчик мог использовать снайперские винтовки всех типов, но у боец поддержки поливал противника пулемётным огнём.

При этом условный снайпер не мог при настройке снаряжения выбрать пулемёт, а штурмовик не мог взять снайперскую винтовку. Да, технически несвойственное классу оружие можно было подобрать с поверженного противника, но это, скорее, исключение из правила. В новой Battlefield, которая стремится воссоздать геймплей уровня Battlefield 3 и Battlefield 4, это исключение решили перевести в категорию особенности игрового процесса.

Так, согласно публикации студии DICE, привычных ограничений доступных вооружений для классов не предусмотрено. Все классы могут управляться с любым оружием, однако чтобы обосновать систему классов как таковую, разработчики реализовали систему бонусов. Так, у каждого класса есть своё «сигнатурное» (коронное) вооружение, при использовании которого он получает бонусы, недоступные для других классов, оперирующих этим же оружием. В качестве примера DICE привела класс разведчика, который при использовании снайперских винтовок может дольше задерживать дыхание. Иными словами, все вооружения доступны всем, но специалисты управляются с ним эффективнее.

При этом на несколько типов стрелкового оружия никакие бонусы не распространяются. Это так называемые марксманские винтовки (полуавтоматические снайперские винтовки с меньшей дальностью стрельбы), карабины и дробовики.

Также у классов будут свои уникальные особенности и приборы, подчёркивающие их специальность и дающие положительные эффекты в бою.

В Сети вышеизложенное решение DICE уже успели раскритиковать, обвинив студию в нарушении традиций серии Battlefield, но здесь необходимо понимать, что геймерское сообщество по своей сути ретроградно и очень тяжело переносит любые изменения, даже такие, которые, в теории, расширят и углубят игровой процесс ожидаемого ими шутера.

Пока что у новой Battlefield нет не то что даты выхода, а даже подзаголовка или порядкового номера. Хотелось бы верить, что в течение лета все эти ненужные секреты перестанут быть таковыми.