Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В новой Battlefield не будет ограничений доступности оружия в зависимости от класса
Сами классы, впрочем, будут, и они будут получать преимущества при использовании свойственного ему вооружения.

Классовая принадлежность бойцов в играх серии Battlefield исторически подразумевала ограничения на доступные им вооружения. Так, например, в культовой Battlefield 3 специализированным оружием штурмовика были автоматы, инженер виртуозно владел карабином, разведчик мог использовать снайперские винтовки всех типов, но у боец поддержки поливал противника пулемётным огнём.

При этом условный снайпер не мог при настройке снаряжения выбрать пулемёт, а штурмовик не мог взять снайперскую винтовку. Да, технически несвойственное классу оружие можно было подобрать с поверженного противника, но это, скорее, исключение из правила. В новой Battlefield, которая стремится воссоздать геймплей уровня Battlefield 3 и Battlefield 4, это исключение решили перевести в категорию особенности игрового процесса.

Так, согласно публикации студии DICE, привычных ограничений доступных вооружений для классов не предусмотрено. Все классы могут управляться с любым оружием, однако чтобы обосновать систему классов как таковую, разработчики реализовали систему бонусов. Так, у каждого класса есть своё «сигнатурное» (коронное) вооружение, при использовании которого он получает бонусы, недоступные для других классов, оперирующих этим же оружием. В качестве примера DICE привела класс разведчика, который при использовании снайперских винтовок может дольше задерживать дыхание. Иными словами, все вооружения доступны всем, но специалисты управляются с ним эффективнее.

При этом на несколько типов стрелкового оружия никакие бонусы не распространяются. Это так называемые марксманские винтовки (полуавтоматические снайперские винтовки с меньшей дальностью стрельбы), карабины и дробовики.

Также у классов будут свои уникальные особенности и приборы, подчёркивающие их специальность и дающие положительные эффекты в бою.

В Сети вышеизложенное решение DICE уже успели раскритиковать, обвинив студию в нарушении традиций серии Battlefield, но здесь необходимо понимать, что геймерское сообщество по своей сути ретроградно и очень тяжело переносит любые изменения, даже такие, которые, в теории, расширят и углубят игровой процесс ожидаемого ими шутера.

Пока что у новой Battlefield нет не то что даты выхода, а даже подзаголовка или порядкового номера. Хотелось бы верить, что в течение лета все эти ненужные секреты перестанут быть таковыми.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#electronic arts #dice #battlefield #criterion games #battlefield 6 #ripple effect
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
8
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
11
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
3
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
5
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
6
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
5
Кто победит в торговой войне между США и КНР, и почему NVIDIA проиграет при любом раскладе
6
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
+

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
17:08
если ты, шизобубля, сам не помнишь, что ты нес несколько секунд назад - то я тебе напомню вот твои же слова из твоей же предыдущей статьи может, тоже начать бред нести, раз тут такое оплачивается "Как...
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Ni9999
17:07
Автор рекламирует недоВК с 8гб, первые обзоры на которую нвидиа запретила публиковать, если они не соответствуют её списку игр или режимам, далеким от реальности? Вот мудак.
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Эдуард Егоров
17:06
Чтоб не делали чиновники, для вас бред, может наоборот, от вас бред идет. Улучшения инфраструктуры порта для вас бред, да совсем людям пропагондоны либеральные мозги засрали.
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
Эдуард Егоров
17:03
Это один район , там по земле с Китаем одна граница.
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
VRoman
17:02
13700км в год? У меня за последние 10 лет ровно 32000 в год вышло.
Kia Picanto занимает первое место по низкой стоимости владения среди подержанных авто
Dark_Cloud
16:58
удовлетворить она может разве что сектантов, которым пох что покупать и по какой цене, лишь бы с зеленым шильдиком
В первых обзорах видеокарта GeForce RTX 5060 была названа устаревшей
Dark_Cloud
16:54
В каком месте она что-то там обошла, заебублик? если ее конкурент 9060 еще даже не вышел? ты себе купил штуки три-четыре таких, надеюсь? 37к за мертворожденный кусок кала - это ж практически даром
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Абдул Джумандыков
16:44
Когда-то я заметил что ты родился, и мама тебя учила. А теперь ты желаешь беспокоить жизнь другим?
Астрономы в реальном времени наблюдали поглощение целой галактики чёрной дырой
Эдуард Егоров
16:39
А вы думаете , что строительство порта только будет, там вся инфраструктура будет строится, вам же в этой статье сказали, что будет модернизироваться инфраструктура, .
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
Dimon1996
16:38
Тут имеется в виду, что не вообще проблемы с драйвером, а на 5000 линейке карт. (Я пока не стал на этот драйвер обновляться, на предыдущем 576.40 у меня все норм на 5070 работает)
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем