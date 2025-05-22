Позитивные известия для тех, кто оценили новую игру серии.

Новая игра серии Assassin’s Creed в давно желанном игроками сеттинге Японии времён самураев вышла в свет в конце марта текущего года, и вот, для неё активно готовится дополнительный контент. О существовании крупного сюжетного дополнения под названием Claws of Awaji мы знаем ещё с начала года, но вот когда его намерены выпустить, до сих пор остаётся тайной.

Слегка приподнять завесу этой тайны решил сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон, донесения которого пока не были замечены в расхождении с последующей официальной информацией. Так, по словам Хендерсона, дополнение Claws of Awaji выйдет в сентябре текущего года, хотя при необходимости Ubisoft может перенести его выход и на октябрь.

Напомним, что, согласно публично доступной информации, аддон Claws of Awaji добавит в Assassin’s Creed Shadows около десяти часов дополнительного контента и перенесёт игроков на новый остров. С точки зрения внутриигровой хронологии сюжет дополнения продолжит повествование оригинальной игры.

Стоит отметить, что в наши дни практически ни одна высокобюджетная видеоигра не обходится без платного пострелизного контента. Это данность, с которой необходимо мириться, поскольку издательства стремятся к наращиванию доходов в интересах акционеров и инвесторов, тем более, когда речь заходит о таких общеизвестных игровых франшизах, как Assassin’s Creed.