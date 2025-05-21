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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Senua's Saga Hellblade II выйдет на PlayStation 5 уже этим летом
Интересное решение от Ninja Theory.

Несмотря на то, что студия Ninja Theory включена в состав Xbox Game Studios, что подразумевает выпуск игр эксклюзивно на платформах от Microsoft (ПК на Windows и консоли Xbox), сегодня разработчики поделились радостной новостью для тех, кто предпочитают консоли от Sony. Приключенческий экшен Senua’s Saga Hellblade II выйдет на PlayStation 5, причём уже в ближайшее время — летом текущего года.

Точную дату выхода в Ninja Theory пока предпочли не оглашать, зато поделились информацией о том, что PS5-версия игры будет полностью поддерживать все возможности геймпада DualSense.

Напомним, что Senua’s Saga Hellblade II изначально вышла в свет на ПК (Windows) и Xbox Series в конце мая прошлого года. Таким образом, анонс PS5-версии игры можно считать своеобразным подарком от разработчиков на годовщину релиза. Многие ли обладатели PlayStation 5 приобретут Senua’s Saga Hellblade II, вопрос пока, впрочем, открытый.

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#microsoft #sony #playstation 5 #xbox game studios #ninja theory #senuas saga hellblade ii
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