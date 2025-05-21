Разработчики считают это большим достижением.

Серия фэнтезийных ролевых игр Gothic (в России и СНГ известна под русифицированным названием «Готика») давно нуждается в обновлении, и коллектив Alkimia Interactive в своё время отозвался на этот призыв, анонсировав ремейк первой части франшизы. С тех пор новостей о ремейке «Готики» поступало не так много и не так часто, как этого бы хотелось фанатам серии. Да и сегодняшнее известие затрагивает не подробности игры как таковой, а, скорее, уровень её ожидания в геймерском сообществе.

Так, согласно публикации студии Alkimia, на сегодняшний день миллион человек добавили ремейк «Готики» в свои списки желаемого в Steam. Таким образом, обновление культовой ролевой игры стало двадцать вторым в перечне самых «желанных» игр в Steam.

Отметим, что пользователи добавляют игры в список желаемого, чтобы получать о них новости и следить за ценами. В данном случае, полагаем, геймеры рассчитывают как можно скорее узнать точную дату выхода ремейка «Готики», которая до сих пор остаётся неизвестной.

В Steam доступна периодически обновляемая демоверсия проекта, но этого, учитывая, что ремейк был анонсирован ещё в 2019 году, явно недостаточно.