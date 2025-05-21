Играть будет непросто, но тех, кто решат вникнуть, ожидает много положительных эмоций.

Жанр симуляторов транспортного магната (не путать с симуляторами непосредственно управления тем или иным транспортом) не так богат и разнообразен, как может показаться. По сути, кроме старого доброго Transport Tycoon, его фанатского переиздания, а также серии Transport Fever из известных представителей жанра больше особо и вспомнить-то нечего. Вот разработчики из Urban Games и решили воспользоваться своим положением и анонсировали третью часть Transport Fever.

Как следует из комментария разработчиков, в Transport Fever 3 нам предстоит создавать транспортную сеть как на суше, включая прокладывание автомобильных и железных дорог, так и на море и в воздухе. Цель заключается в стремлении к монополизации рынка грузовых и пассажирских перевозок, и на пути к ней геймеры столкнутся с большим количеством сложностей, которые и должен решать глава транспортного бизнеса.

Авторы проекта утверждают, что при создании Transport Fever 3 руководствовались отзывами и пожеланиями игроков в предыдущие части серии. Так что можно рассчитывать на усложнение игрового процесса и получение положительных эмоций от решения поставленных виртуальных задач.

Выход симулятора запланирован на следующий год, пока без конкретики. Целевые платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.