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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
DOOM The Dark Ages привлекла три миллиона игроков и стала крупнейшим релизом в истории id Software
Сколько было непосредственно продано копий, разработчик ожидаемо не уточняет.

Несмотря на то, что у фанатов серии DOOM есть обоснованные претензии к игровому процессу новенькой DOOM The Dark Ages, в целом проект уже можно с чистой совестью назвать успешным: разработчики из id Software совместно с издательством Bethesda Softworks сообщили о привлечении приквелом внимания трёх миллионов игроков.

На достижение этого результата DOOM The Dark Ages потребовалось пять суток, и, согласно комментарию издательства, новинка добилась его в семь раз быстрее, чем DOOM Eternal.

Здесь, впрочем, необходимо сразу отметить манипуляцию статистическими данными, которой сегодня не стыдится практически ни один крупный издатель: DOOM The Dark Ages, в отличие от DOOM Eternal, с первого дня доступна в составе подписки Game Pass, за счёт которой и собрала основную аудиторию. Сколько непосредственно копий нового DOOM было продано, ни Bethesda, ни id Software пока не уточняют. Судя по крайне невзрачным показателям «онлайна» в Steam, именно проданных копий игры в общем отношении совсем немного.

С другой стороны, следует понимать и тот факт, что игровая индустрия стремительно переходит в режим распространения продукции по подписке. Это удобнее и дешевле, особенно, учитывая поползновения крупных издателей в сторону ещё большего повышения цен на свою продукцию, для которого на данном этапе невозможно найти убедительное и правдоподобное обоснование.

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#bethesda softworks #id software #doom the dark ages
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