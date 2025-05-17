Относительно невысокую, разумеется.

Вскоре после старта предварительных заказов на Mafia The Old Country геймеры обратили внимание на то, что она предлагается по нестандартно низкой для современной AAA-игры от Take-Two Interactive цене в $50 и соответствующих этому значению ценах в региональных валютах. В чём заключается причина такой щедрости со стороны компании, которая не замечена в стремлении к ущемлению своих экономических интересов, это один из вопросов, который не давал геймерам покоя.

Что ж, теперь утраченный сон должен вернуться, поскольку официальная причина была озвучена непосредственно руководителем Take-Two Штраусом Зельником. По словам Зельника, Mafia The Old Country Take-Two это великолепный проект, и чтобы обеспечить ему максимальный охват аудитории, в компании решили проявить «гибкость» ценовой политики.

По словам главы Take-Two, задача компании заключается в том, чтобы создавать качественные игры и предоставлять возможность поиграть в них как можно большему количеству людей, а не «трясти» из них деньги. При таком подходе, убеждён Штраус Зельник, прибыль обеспечена.

Напомним, что Mafia The Old Country запланирована к выходу 8 августа текущего года. Главным героем игры выступит молодой мафиози Энцо Фавара, которому предстоит подтвердить свою ценность для сицилийской «семьи».