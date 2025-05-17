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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Take-Two невысокую стоимость новой Mafia связали с желанием максимального охвата аудитории
Относительно невысокую, разумеется.

Вскоре после старта предварительных заказов на Mafia The Old Country геймеры обратили внимание на то, что она предлагается по нестандартно низкой для современной AAA-игры от Take-Two Interactive цене в $50 и соответствующих этому значению ценах в региональных валютах. В чём заключается причина такой щедрости со стороны компании, которая не замечена в стремлении к ущемлению своих экономических интересов, это один из вопросов, который не давал геймерам покоя.

Что ж, теперь утраченный сон должен вернуться, поскольку официальная причина была озвучена непосредственно руководителем Take-Two Штраусом Зельником. По словам Зельника, Mafia The Old Country Take-Two это великолепный проект, и чтобы обеспечить ему максимальный охват аудитории, в компании решили проявить «гибкость» ценовой политики.

По словам главы Take-Two, задача компании заключается в том, чтобы создавать качественные игры и предоставлять возможность поиграть в них как можно большему количеству людей, а не «трясти» из них деньги. При таком подходе, убеждён Штраус Зельник, прибыль обеспечена.

Напомним, что Mafia The Old Country запланирована к выходу 8 августа текущего года. Главным героем игры выступит молодой мафиози Энцо Фавара, которому предстоит подтвердить свою ценность для сицилийской «семьи».

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#2k games #hangar 13 #mafia the old country
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