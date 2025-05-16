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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
Особо ничего нового в нём не показали, но как факт утечка произошла.

Следующая игра серии Battlefield ещё даже официально полноценно не представлена, не имеет подзаголовка и даты выхода, а такое чувство, что мы всё про неё уже знаем. Благодарить за это следует участников закрытого тестирования, которые, словно агенты под прикрытием, добывают для широкой общественности подробности игрового процесса и делятся ими, несмотря на возможные негативные лично для них последствия.

Итак, сегодня в Сеть просочился очередной видеоролик игрового процесса новой Battlefield, действие которого разворачивается на одном из полей боя в стандартном режиме «Захват», подразумевающем установление господствующего положения на карте и истощение противника.

Пользователя, который выложил видео во всеобщий доступ, сложно назвать профессиональным или даже опытным игроком в шутеры от первого лица, но пока что это лучшее, чем мы располагаем.

Напомним, что следующая Battlefield вернёт игроков в современный сеттинг, который и полюбили большинство поклонников серии, и обеспечит динамичный игровой процесс как на суше, так и на воде и в воздухе. В зависимости, конечно же, от конфигурации поля боя и конкретного игрового режима.

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#electronic arts #dice #battlefield #criterion games #battlefield 6 #ripple effect
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