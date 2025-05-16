И его сложность значительно превосходит любую другую игру компании.

Хотя релиз Grand Theft Auto VI переехал на конец следующей весны, что, с одной стороны, огорчило геймеров, а с другой стороны, дало им понять, что разработчики не собираются разменивать качество игры на ускорение её релиза. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Rockstar имеет дело с масштабным и сложным проектом, и вот руководитель игрового холдинга Take-Two Interactive Штраус Зельник прямым текстом подтвердил этот тезис.

По словам Зельника, Grand Theft Auto VI — это самая амбициозная и сложная игра за всю историю Rockstar Games, и в задачу коллектива разработчиков входит выпустить проект, который будет не просто соответствовать ожиданиям геймеров, а превзойдёт их.

Причём комментарий Зельника не так далёк от реальности. Если, конечно, оценивать масштаб, сложность и амбиции в денежном выражении, ведь, согласно имеющимся неподтверждённым данным, разработка Grand Theft Auto VI обошлась в миллиард долларов, что является рекордом для игровой индустрии.

Напомним, что в GTA VI мы будем играть за Джейсона и Лусию — молодых людей с похожими незавидными судьбами, воспринимающих друг друга не только как партнёров по жизни, но и как инструменты для достижения своих целей. Релиз игры запланирован на 26 мая 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. ПК-версия, если странной и вызывающей массу вопросов в игровом сообществе традиции Rockstar не будет положен конец, появится значительно позже.