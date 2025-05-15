Разработчикам нравится обновлять игру именно так.

Хотя S.T.A.L.K.E.R. 2 уже давно покинул информационное пространство, и причин этого сразу несколько, разработчики из GSC Game World продолжают лелеять своё творение, время от времени выпуская для него крупные обновления с сотнями, а порой и тысячей с лишним изменений. Смысл таких действий — в возможности создания информационного повода, и в данном плане авторы игры действительно преуспевают.

Так, сегодня для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло обновление версии 1.4, в состав которого входит порядка семисот исправлений и изменений. Естественно, перечислять все пункты «патчноута» мы не станем, а отметим лишь, что правки коснулись поведения искусственного интеллекта, боевой системы и различных аспектов, связанных с мутантами Зоны. Также разработчики потрудились над балансом оружия, разобрались с недочётами в звуковом сопровождении игры, исправили ошибки в катсценах и анимациях, поправили опечатки и несоответствия в локализациях, и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в конце ноября прошлого года, и уже спустя пару недель активность игроков в нём начала спадать, пока в конце февраля текущего года не достигла минимального значения, сохраняющегося и по сей день. Иными словами, в игре к сегодняшнему дню остались только истинные фанаты, готовые исследовать мир Зоны, несмотря ни на что.