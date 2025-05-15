Состоялся глобальный релиз «для всех».

Хотя предзаказчики премиум-издания DOOM The Dark Ages дают отпор войскам Ада уже на протяжении трёх дней, «простые смертные» смогли приступить к прохождению новинки только сегодня, то есть в официальный день глобального релиза. Игровые серверы начали работу, возможность запуска игры на всех актуальных платформах открылась, а это значит, что в ближайшее время мы начнём получать более полные отзывы игроков о DOOM The Dark Ages.

Напомним, что по внутренней хронологии новинка является приквелом к DOOM (2016) и DOOM Eternal, повествующим о становлении Палача Рока как главного действующего лица в сражении с армиями Ада.

Согласно отзывам критиков и первых игроков, отказ от никому не нужного мультиплеерного режима пошёл DOOM The Dark Ages на пользу: всё внимание разработчиков было сосредоточено на одиночной кампании, которая сохранила привычный игровой стиль и динамику, получив при этом новые по сравнению с предыдущими частями серии геймплейные возможности.

Отметим, что несмотря на полную русскую локализацию, DOOM The Dark Ages в России официально недоступен по причине того, что издательство Bethesda Softworks входит в состав компании ZeniMax Media, ныне являющейся частью игрового подразделения Microsoft, которая, в свою очередь, демонстративно ушла с российского рынка в 2022 году. Обходные пути получения доступа к игре, конечно же, есть, и нашим соотечественникам они все хорошо известны.