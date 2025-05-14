Культовые «Маслину поймал!» и «Внимание, анекдот!» остались в прошлом.

Студия GSC Game World огласила точную дату выхода графически усовершенствованных версий трилогии S.T.A.L.K.E.R. Отправиться в Зону и снова пройти путь Стрелка, Шрама и майора Дегтярёва, но с более современным визуальным исполнением можно будет уже в следующий вторник, 20 мая, причём бесплатно для обладателей оригинальных игр.

Как сообщают разработчики, ремастеры порадуют игроков наличием динамических экранных отражений, усовершенствованного глобального освещения и улучшенных шейдеров воды. В целом ремастеры обеспечат более высокую детализацию персонажей, моделей и игрового окружения. Текстуры высокого разрешения — на месте.

А вот чего на месте нет и не будет, так это русской озвучки. На страницах обновлённых версий игр в Steam данный пункт отсутствует. Вместо русской озвучки будет украинская. Пожалуй, не нужно объяснять, с чем связано такое неоднозначное поведение студии GSC Game World. Данное обстоятельство означает, что знаменитые фразы, которые были растащены геймерами на цитаты, в ремастерах услышать не получится.

Естественно, моддеры исправят данный недочёт. Если, конечно, на это будет запрос: в российском регионе Steam ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. недоступны.