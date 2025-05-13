Объяснение от разработчиков игры стандартное.

В своё время коллектив Skydance Games решил, а что будет, если совместить популярный в видеоиграх сеттинг Второй мировой войны и крайне популярную супергеройскую вселенную Marvel? В результате этих размышлений появился приключенческий экшен от третьего лица Marvel 1943: Rise of Hydra, выход которого был запланирован на текущий год.

Сегодня разработчики объявили о том, что придётся подождать на несколько месяцев дольше: релиз Marvel 1943: Rise of Hydra переехал на начало 2026 года. Что конкретно Skydance Games подразумевает под «началом года», но обычно разработчики игр вкладывают в него период с января по февраль включительно.

В качестве объяснения причин переноса выхода разработчики озвучили желание выиграть дополнительное время на «полировку» проекта, дабы удостовериться в том, что он во всех аспектах соответствует требуемому уровню качества.

В Marvel 1943: Rise of Hydra нам предстоит в роли супергероев одноимённой вселенной вступить в противостояние с тайной организацией «Гидра» и положить конец её зловещим планам.