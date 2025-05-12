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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Warhammer 40,000 Space Marine 2 внедрили поддержку пользовательских модификаций
Теперь многочисленные модификации к игре разрешены официально.

Труд мод-сообщества нередко становится причиной увеличения продолжительности жизни той или иной видеоигры. Модификации позволяют не только добавлять в игру свежий контент, но и исправлять оставленные официальными разработчиками недочёты. Поэтому все, кто заинтересованы в развитии и сохранении актуальности своих проектов, рано или поздно внедряют в них официальную поддержку пользовательских модификаций.

И вот сегодня одной такой игрой стало больше: как сообщило издание IGN со ссылкой на официальный Discord-канал Warhammer 40,000 Space Marine, игра отныне довольствуется полноценной поддержкой модификаций.

Согласно имеющимся данным, фанаты игры смогут создавать для неё новые игровые режимы, регулировать настройки искусственного интеллекта, внедрять новые скрипты и многое другое. О данном известии уже позитивно отозвалось мод-сообщество Warhammer Workshop, которое уже сейчас готовит для игры новые фракции.

Насколько актуальны модификации непосредственно для Warhammer 40,000 Space Marine, вопрос неоднозначный. С одной стороны, единовременный «онлайн» игры в Steam болтается в районе 5—11 тысяч человек. С другой стороны, учитывая, что игра вышла прошлой осенью, в ней сейчас остались только наиболее преданные фанаты, на которых, в теории, и рассчитаны пользовательские модификации.

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#saber interactive #focus entertainment #warhammer 40000 space marine 2
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