А к моменту выхода игры общее время её производства достигнет восьми лет.

В начале мая релиз Grand Theft Auto VI был официально отложен до конца весны следующего года. Данное известие в целом позитивное, поскольку демонстрирует адекватное восприятие компанией Rockstar своих возможностей, которое не затупилось, несмотря на очень длительный процесс разработки главной игры следующего года.

О том, что работа над Grand Theft Auto VI ведётся уже около семи лет, а если конкретнее, то с 2018 года, заявил бывший сотрудник Rockstar Games Дэвид О’Рейли, занимавшийся созданием окружений в играх компании и трудившийся в ней до 2023 года. По словам О’Рейли, работа над новой Grand Theft Auto началась спустя непродолжительное время после выхода вестерна Red Dead Redemption II.

Таким образом, к моменту релиза Grand Theft Auto VI цикл её производства в общей сложности достигнет примерно восьми лет. Понятно, что, исходя из практики игровой индустрии, непосредственно активная разработка составляет примерно половину общего времени, но это всё равно очень продолжительный срок для игры данного класса.

Оправдается ли столь долгое ожидание и колоссальные затраты ресурсов, узнаем только после 26 мая 2026 года.