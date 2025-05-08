Долго же геймеры этого ждали.

За тринадцать лет своего существования глобальная стратегия Europa Universalis IV успела стать в игровом сообществе именем нарицательным, но рано или поздно всегда наступает момент, когда надо переходить к развитию, и вот сегодня Paradox Interactive официально анонсировала новую часть серии — Europa Universalis V.

Разработчики из барселонского подразделения Paradox Tinto поделились первыми подробностями новинки. Итак, действие Europa Universalis V будет начинаться в позднем Средневековье, а на выбор игрокам предоставят несколько сотен фракций из различных исторических периодов.

Создатели проекта обещают сохранение привычного игрового процесса, но с углублёнными механиками. По замыслу, в Europa Universalis V нужно будет грамотно пользоваться экономическими, дипломатическими и военными рычагами воздействия на соседей, причём все аспекты игрового процесса будут прогрессировать по мере развития фракции. В качестве примера разработчики привели военную силу, которая на начальных этапах будет представлять собой ополченцев, а с развитием государственности превратится в полноценные регулярные военные части.

У Europa Universalis V уже появилась страничка в Steam, но информации о дате выхода и цене новинки на ней пока не обнаружено.