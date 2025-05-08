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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Mafia The Old Country обзавелась геймплейным трейлером и ценником ниже ожидаемого
Создатели игры решили оценить новинку в $50.

Разработчики из Hangar 13 совместно с издательством 2K Games решили нарушить тишину в отношении своего нового гангстерского шутера Mafia The Old Country и опубликовали его первый геймплейный трейлер. В нём мы можем оценить не только графическое исполнение новинки, но и ряд элементов игрового процесса, таких, как стрельба и погони на автомобилях и лошадях.

По-хорошему неожиданным стало оглашение ценника за премиальную версию игры: в базовом издании Mafia The Old Country обойдётся в $49,99, что значительно ниже ставших уже привычными ценников в $60—$70 с планами отдельных компаний по их дальнейшему повышению до $80.

Действие Mafia The Old Country разворачивается в Сицилии периода начала XX века. Мы будем играть за Энцо Фавару, юного, но подающего большие надежды мафиози, которому предстоит доказать свою ценность для знаменитой сицилийской группировки «Коза Ностра».

Релиз игры назначен на 8 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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#2k games #hangar 13 #mafia the old country
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