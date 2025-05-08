С момента публикации видеоролика прошло меньше двух суток.

Игры серии Grand Theft Auto сложно обвинить в недостатке общественного внимания: все проекты данной серии привлекают десятки и сотни миллионов ценителей жанра, и с развитием игровой индустрии уровень проникновения GTA в досуг среднего человека постоянно увеличивается.

Убедиться в этом несложно: с момента публикации второго трейлера Grand Theft Auto VI, в котором разработчики познакомили нас с двумя главными действующими лицами, прошло меньше двух суток, но этого оказалось достаточно, чтобы суммарное количество просмотров видео на различных платформах превысило 475 миллионов, стремительно с каждым часом приближаясь к 500 миллионам.

Напомним, что в Grand Theft Auto VI мы отправимся в Вайс-Сити и его окрестности, а главными героями новинки выступят Джейсон и Лусия. Оба протагониста имеют непростое прошлое, а свои отношения они, по большей части, строят на взаимной выгоде: один помогает другому добиться его цели.

Игра выйдет в свет 26 мая следующего года на PlayStation 5 и Xbox Series. Персональные компьютеры в перечне платформ пока не заявлены, но исторически все игры серии GTA в конечном счёте выходили на ПК, поэтому будет справедливо предположить, что ценители старшей игровой платформы смогут приобщиться к приключениям Джейсона и Лусии ближе к 2027 году.