У геймдизайнера впереди работа над другими проектами.

Всего полтора месяца остаётся до выхода Death Stranding 2 On the Beach, поэтому не стоит удивляться тому, что в тематических игровых изданиях всё чаще будут появляться материалы, прямо или косвенно посвящённые приключениям Сэма Бриджеса.

Так, сегодня издание Eurogamer опубликовало материал, в котором геймдизайнер Хидео Кодзима, озвучивать все заслуги которого в игровом сообществе даже не принято, упомянул о наличии у него идей относительно триквела Death Stranding. В подробности Кодзима вдаваться не стал, отметив лишь, что сама вселенная Death Stranding в её нынешней форме допускает создание практически неограниченного количества игр.

Собирается ли Кодзима превращать Death Stranding в долгоиграющую франшизу, которая пробудет с нами ещё десятки лет, неясно. В любом случае, в производстве условного триквела сам японский геймдизайнер участвовать не планирует: он хочет заняться другими увлекательными проектами.

Что до Death Stranding 2, то игра выйдет в свет 26 июня на PlayStation 5. Версия для персональных компьютеров пока не анонсирована, но, учитывая, что первая часть на старшей платформе выходила и обрела там внушительную аудиторию фанатов, логично будет предположить, что сиквел до неё рано или поздно тоже доберётся.