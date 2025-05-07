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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
EA запланировала полноценный показ новой Battlefield на это лето
Видимо, презентация состоится в рамках одного из мероприятий издательства.

Формально новая Battlefield уже давно анонсирована: мы знаем, что новинка посвящена боевым действиям в сеттинге современности или ближайшего будущего, и что с геймеплейной точки зрения она максимально повторяет полюбившиеся геймерам Battlefield 3 и Battlefield 4. Тем не менее, серьёзных подробностей новой игры серии нет, как неизвестен и её официальный порядковый номер или подзаголовок.

А это значит, что полноценная презентация проекта ещё только состоится. Как сообщает издание Variety со ссылкой на финансовый отчёт Electronic Arts, новая Battlefield будет полноценно представлена этим летом. Именно тогда, очевидно, будут оглашены основные подробности игрового процесса, показаны поля боя и вооружения.

Конкретной датой презентации новой Battlefield журналисты пока не обладают. Что до даты релиза, то, скорее всего, её объявят в рамках летней презентации. Пока что же есть весьма растяжимое «окно» до 31 марта 2026 года, то есть, до конца текущего финансового года.

Напомним, что над следующей Battlefield трудятся аж четыре игровых коллектива. Основную часть работ выполняет DICE, но часть менее ответственного труда была делегирована студиям Motive, Criterion и Ripple Effect.

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#electronic arts #dice #battlefield #criterion games #battlefield 6 #ripple effect #motive studios
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