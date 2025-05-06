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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Второй трейлер Grand Theft Auto VI знакомит игроков с главными героями и их мотивами
Ждать релиз ещё достаточно долго.

Несмотря на то, что релиз Grand Theft Auto VI уехал на конец мая следующего года с целью предоставления разработчикам дополнительного времени на доведение проекта до требуемого уровня качества, плановая публикация подробностей о новинке продолжается. Так, сегодня Rockstar Games поделилась вторым трейлером на движке игры, а также подробнее рассказала о личностях и мотивах главных героев.

Итак, протагонистами Grand Theft Auto VI выступают Джейсон и Лусия. Как и положено играм серии, прошлое у этих персонажей непростое и криминальное, и всю жизнь они не принадлежат самим себе. Джейсон с детства попал в плохую компанию и не сумел начать жизнь с чистого листа. Познакомившись с Лусией, судьба которой ещё менее завидная, чем у него, Джейсон рассчитывает на изменения в своей жизни, хотя ещё и не понимает, позитивными они будут или нет.

Лусия, в свою очередь, стремится к спокойствию и безбедной жизни, и считает знакомство с Джейсоном путём к достижению этой цели. Поскольку Grand Theft Auto немыслима без второстепенных персонажей, то Rockstar опубликовала информацию и о них. Почитать о них можно на официальном сайте Rockstar, благо, описание опубликовано полностью на русском языке.

Если всё пойдёт по плану, то релиз Grand Theft Auto VI состоится 26 мая 2026 года. На данный момент в качестве платформ заявлены только PlayStation 5 и Xbox Series.

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#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #rockstar north #gta vi #grand theft auto vi
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