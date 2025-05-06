На достижение этого результата игре потребовалось меньше двух недель.

Вышедшая в конце апреля ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive если и не произвела фурор в игровой индустрии, то как минимум неожиданно для многих, включая самих разработчиков, стала очень популярной. За первые три дня продажи новинки превысили один миллион копий, а сегодня, спустя двенадцать дней после релиза, разработчики сообщили о продаже двухмиллионного экземпляра своего творения.

Согласно комментариям и оценкам игроков в Steam, в Clair Obscur: Expedition 33 качественно проработана сюжетная линия и характеры персонажей, достойно реализована боевая система, а также создан яркий игровой мир. Иными словами, новинка радует достойной реализацией основных элементов ролевой игры, и за счёт этого, по всей видимости, и довольствуется высокими продажами и частыми упоминаниями в игровых изданиях.

Clair Obscur: Expedition 33 также распространяется по подписке Game Pass, но разработчики по неким причинам не уточняют, сколько игроков ознакомились с их проектом именно через данный сервис.