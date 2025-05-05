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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Microsoft официально анонсировала ремастер Gears of War
Релиз состоится в конце лета.

Эпоха ремастеров и ремейков, в которой вот уже больше десятка лет находится игровая индустрия, продолжается. В самом деле: многие культовые игры прошлого уже морально устарели, хотя обладают вполне достойным даже на сегодняшний день игровым процессом, и всё, что им нужно, это графическое обновление.

Вот его-то и решили осуществить в игровом подразделении Microsoft совместно с коллективом The Coalition, представив сегодня официальный ремастер Gears of War с подзаголовком Reloaded.

Обновлённая версия знаменитого шутера от третьего лица порадует игроков поддержкой разрешения 4K при 120 кадрах в секунду, улучшенными графическими эффектами, возможностью сохранения прогресса между разными платформами и функцией кроссплея, позволяющей пользователям разных платформ играть вместе. Возможно, самой важной особенностью станет отсутствие загрузочных экранов во время прохождения кампании. Помимо PC и Xbox Series игра серии Gears of War впервые посетит консоли от Sony: в данном случае PlayStation 5.

С точки зрения контентного наполнения ремастер базируется на полной версии игры — Gears of War Ultimate Edition, то есть включает в себя все пострелизные добавки в виде бонусного акта кампании, дополнительных сетевых режимов и карт, и многое другое.

Релиз запланирован на 26 августа этого года.

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#microsoft #xbox game studios #the coalition #gears of war #gears of war: reloaded #gears of war reloaded
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Вам надо вы и пишите.
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