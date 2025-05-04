Видимо, поздравление президента Франции сыграла свою роль.

В игровой индустрии, особенно с развитием сервисов цифровой дистрибуции, нередкими стали случаи неожиданных со всех сторон историй успеха. Одним из ярких представителей этого явления стала ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, которая быстро преодолела рубеж в один миллион проданных копий, а также стала одной из самых популярных новых игр в Steam.

Сегодня ресурс SteamDB, собирающий подробную статистику обо всех представленных в сервисе от Valve видеоиграх, сообщил о том, что 4 мая Clair Obscur: Expedition 33 обновила свой рекорд «онлайна». Около трёх часов назад максимальное количество игроков, одновременно проходивших новинку, превышало 145 тысяч.

Примечательно в данном рекорде то, что он был установлен на второй уик-энд после релиза игры. Возможно, игровое сообщество услышало о том, что французская студия Sandfall Interactive, разработавшая Clair Obscur: Expedition 33, получила поздравление от президента Франции Эмманюэля Макрона с успехом, и заинтересовались, что это за проект такой, который был отмечен высшим должностным лицом Пятой Республики.