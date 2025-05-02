Успех действительно есть, но скромный.

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive продемонстрировала неожиданный для всех, включая самих разработчиков, успех: к 27 апреля, всего за трое суток после релиза, она преодолела отметку в один миллион проданных копий.

С тех пор представители Sandfall Interactive больше не делились статистикой продаж своего творения, что наглядно свидетельствует о том, что двух миллионов проданных копий она пока не достигла. Тем не менее, неожиданно для всех поздравить Sandfall Interactive решил президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам главы французского государства, создатели Clair Obscur: Expedition 33 «излучают» французские смелость и творческий подход.

Саму Clair Obscur: Expedition 33 Макрон назвал одной из самых высокооценённых видеоигр в истории. Данное заявление свидетельствует о том, что президент Франции очень далёк от игровой индустрии.

Да и в целом геймеры не совсем поняли, зачем Макрон акцентировал внимание на этом факте, учитывая, что французская игровая индустрия огромна и выпускает куда более коммерчески успешные игры, чем Clair Obscur: Expedition 33. Наиболее критически настроенная часть игроков считает, что французский президент пытается поднять свой крайне невысокий рейтинг.